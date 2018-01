Puglia, nuovo incidente mortale, auto finisce fuori strada, perde la vita 25enne

Un nuovo incidente stradale in Puglia nella notte appena trascorsa. Un ragazzo di soli 25 anni è morto sul colpo, la sua auto, per cause in via di accertamento è uscita fuori strada.

L’incidente è avvenuto sulla strada che congiunge San Donato a Copertino nel Salento. Il 25 enne vittima dell’incidente era di Salice Salentino.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte del povero ragazzo.

Dall’inizio dell’anno il bilancio in Puglia è di sei morti e tre feriti gravi.