Oggi, allo sportello della Credem in via Trani ad Andria un uomo, pensionato era in coda per ritirare la pensione.

Ad un certo punto ha avvertito un malore, un fortissimo dolore al petto.

Tutta la gente presente si è molto allarmata e ha allertato il 118 ma, per fortuna, un utente non si è perso d’animo e gli ha praticato le primissime operazioni di soccorso, salvandogli la vita.

Quando sono arrivati i sanitari del 118, il pensionato era già fuori pericolo di vita.