Poco fa si è verificata una violentissima lite a Bari in Piazza Umberto.

Due uomini, di cui uno di 40 anni, hanno iniziato una lite violentissima al termine della quale uno ha accoltellato l’altro.

Il quarantenne è stato portato in codice rosso in ospedale ed è in pericolo di vita.

E’ stato lo stesso ferito a chiedere aiuto ai carabinieri che si trovavano li. E’ successivamente arrivata un’ambulanza che ha trasportato l’uomo, un algerino, in ospedale dove lotta tra la vita e la morte.

Loading...