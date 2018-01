Puglia, verme nella lattina di Coca Cola, ragazzina di 12 anni ricoverata d’urgenza in ospedale

Un ragazzina di soli 12 anni ha dovuto ricorrere alle cure mediche ed essere in stretta osservazione in ospedale per aver bevuto una Coca Cola da una lattina.

La piccola, dopo aver bevuto la bevanda, di è accorta di avere un verme in bocca.

La ragazzina di Andria è stata ricoverata all’ospedale Bonomo di Andria. Il direttore dell’ospedale Bonomo, Stefano Porziotta ha dichiarato che: «La bambina sta bene e viene tenuta in osservazione solo per precauzione».

Il direttore ha anche detto che: “Stando ad un primo esame macroscopico del verme – aggiunge – non vi sono elementi che destino preoccupazioni ma invieremo il campione all’istituto zooprofilattico di Foggia per approfondimenti da parte di esperti. La bambina non ha avuto né vomito, né diarrea o altri sintomi che possano allarmarci, resterà per qualche ora in ospedale».

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate le forze dell’ordine che hanno provveduto al sequestro della lattina.