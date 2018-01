Un ritrovamento inusuale è avvenuto stamane sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari. Alcuni passanti hanno visto sulla sabbia una tartaruga marina di grosse dimensioni della specie Caretta Caretta.

La tartaruga ritrovata sulla spiaggia barese molto frequentata in estate era in evidente stato di decomposizione e non presentava alcun segno di violenze.

Comunque le cause della sua morte sono in via di accertamento.