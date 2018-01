Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente su via Brigata Bari a Bari. Un’auto di piccola cilindrata e una moto si sono scontrate, per motivi in via di accertamento.

L’uomo alla guida della moto, un giovane, è rimasto ferito ed è stato subito soccorso dai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato al vicino ospedale.