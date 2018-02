Tragedia in tribunale, un ex carabiniere di 52 anni è morto mentre testimoniava ad un processo

Un uomo di 52 anni, ex carabiniere, è stato colpito da un infarto fulminante mentre stava testimoniando ad un processo.

L’uomo era di Montoro un piccolo paese campano e la tragedia si è consumata al tribunale di Avellino. L’ex Carabiniere era andato in congedo da poco ed era stato chiamato a testimoniare per un’indagine svolta in passato quando era ancora in servizio.

L’uomo si è accasciato in tribunale mentre veniva ascoltato dai giudici. Subito sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma la situazione è apparsa drammatica.

L’uomo è morto subito.