Bisceglie, ragazzo barese perde il controllo dell’auto che sbatte violentemente contro recinzione di una villa e si ribalta, trasportato d’urgenza in ospedale

Intorno alle 10 di stamane un’ auto, per motivi in via di accertamento, ha finito la sua corsa contro la recinzione di una villa e poi si è ribaltata.

A condurre l’auto, una Chevrolet Matiz, c’era un ragazzo di soli 20 anni di Corato in provincia di Bari che è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria.

L’incidente è avvenuto a Bisceglie in via Sant’Andrea nelle vicinanze dell’incrocio per il Dolmen della Chianca.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.