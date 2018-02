Madre e figlio di soli 7 anni travolti da un’auto mentre vanno a scuola, sono gravissimi

Nelle prime ore di stamane intorno alle 7.30 una bicicletta, con a bordo madre e figlio di soli 7 anni, è stata travolta da un’auto.

Le condizioni della donna e del suo figlioletto sono appare subito gravi. I due occupanti della bici sono stati sbalzati sull’asfalto. In particolare il piccolo è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza.

La donna stava accompagnando il figlio a scuola quando, per cause in via di accertamento, è successo il gravissimo incidente.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elicottero delle emergenza decollato da Ravenna.

L’incidente è avvenuto in via Campone a Sala di Cesenatico.

I due feriti gravi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena.