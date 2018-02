Raffaele Fitto a Bari, Salvini non sarà premier, il M5S non è affidabile

“Non ci sarà Salvini premier”. A dirlo è stato il leader di Noi con l’Italia-Udc, Raffaele Fitto, durante l’inaugurazione del comitato elettorale a Bari.

L’Ex governatore ha anche affermato che: “Penso che il centrodestra vincerà le elezioni e che non ha bisogno di scivolare a destra. Credo senza ombra di dubbio nel contributo che daremo: sarà decisivo per vincere le elezioni e per far sì che sia condiviso non solo il programma di governo, ma anche la scelta del candidato premier, che sarà frutto di sintesi della coalizione. I voti li contiamo alla fine della campagna elettorale, adesso si parla di sondaggi nei quali e con i quali ognuno esprime valutazioni e proiezioni. Quando parleremo di coalizione, di governo, di premiership e di quello che verrà il giorno dopo, noi ci saremo e saremo decisivi e determinanti”.

Inevitabilmente Raffaele Fitto ha anche parlato del Movimento Cinque Stelle: “Dicono di volere il cambiamento e poi non controllano chi dovrebbe realizzarlo. È la dimostrazione che nel Movimento non ci sia l’affidabilità. Se parlassi dei singoli casi, cadrei nella impostazione e nei rischi che da sempre caratterizzano i giustizialisti, la vicenda non è collegata a illegittimità, ma ad un fatto comportamentale”.