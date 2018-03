Puglia tremenda carambola d’auto, impatto violentissimo un mezzo si ribalta, sei i feriti gravissimi

Sono sei i passeggeri feriti in seguito ad un impatto violentissimo avvenuto su una strada statale in Puglia.

Secondo la prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, l’incidente si sarebbe verificato per una manovra azzardata del conducente di una Fiat Cubo, che per cause in via di accertamento, ha improvvisamente svoltato a sinistra in un tratto di strada senza spartitraffico.

L’impatto con una Ford Galaxy con 5 passeggeri a bordo è stato inevitabile. L’incidente è avvenuto sulla statale Maglie-Leuca nel tardo pomeriggio di ieri.

Le sei persone ferite sono state prime soccorse e poi trasferite agli ospedali di Casarano, Tricase e Galatina.

La Fiat Cubo, per l’urto violentissimo, si è ribaltata.