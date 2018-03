Bari, abbassano le saracinesche i negozi Trony, 26 famiglie costrette a fare i conti con la dura realtà di un’azienda che non esiste più

Ieri è stato l’ultimo giorno di apertura dei negozi Trony da oggi saranno definitivamente chiusi. Il marchio Trony è fallito.

A renderlo noto è stato Barbara Neglia della Filcams Cgil Bari – Puglia “Abbiamo appena ricevuto la notizia che l’azienda DPS con il marchio Trony è fallita. A livello nazionale 500 famiglie, fino ad oggi appese a un filo di speranza, saranno costrette a fare i conti con la dura realtà di un azienda che non c’è più. A Bari le 26 famiglie sperano ancora. Nei prossimi giorni, appena verrà nominato il commissario fallimentare, al livello nazionale, richiederemo un incontro per capire quali scenari potranno presentarsi nella speranza che si possano trovare soluzioni occupazionali e non la semplice trafila burocratica per il recupero delle spettanze”.

“A questo proposito, invitiamo anche le istituzioni locali a creare le condizioni per la risoluzione della vertenza, che inevitabilmente marca ancora di più il vero problema di una politica industriale che non ha nessuna tutela per la forza lavoro e soprattutto non ci ha permesso di effettuare interventi a tutela dell’occupazione”.