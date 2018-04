Terribile incidente, bambina di 3 anni muore dopo essere stata travolta da un’auto, gravissima la madre

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di ieri. Una bambina di tre anni e mezzo è morta, la giovane madre è stata trasportata in ospedale in codice rosso ed ora è in prognosi riservata.

Le due donne stavano attraversando la strada, quando per motivi in via di accertamento, sono state investite da un’auto.

Sul posto sono arrivate diverse auto delle forze dell’ordine e i soccorsi che non hanno potuto far altro che accertare la morte della piccola.

L’incidente mortale è avvenuto alle ore 20,30 di sabato a Uzzano in provincia di Pistoia.

Ad investire le due donne è stata una Panda che si era fermata per farle passare ma poi è stata tamponata violentemente da un’auto che sopraggiungeva.

La giovane madre è ora ricoverata all’ospedale di Pistoia.