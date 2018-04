Scontro frontale tra camion e auto, muoiono marito e giovane moglie incinta

Un schianto terribile quello che si è verificato stamane. Alle 6.30 un’auto si è scontrata, per cause in via di accertamento, contro un camion.

Il bilancio è pesantissimo: sono morti sul colpo un uomo e la moglie incinta.

L’auto è rimasta incastrata sotto il camion, inutili i tentativi di soccorso. Lui aveva 43 anni, lei 35 ed erano originari di Maddaloni in provincia di Caserta.

Secondo fonti delle forze dell’ordine sarebbe stato il conducente dell’auto a perdere il controllo del mezzo e a finire nell’altra corsia.

Illeso il conducente del tir.