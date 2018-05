Puglia, in un asilo cade una lastra di marmo nel bagno, rimane ferita una bimba

Una lastra di marmo, per cause in via di accertamento, si è staccata dal bagno di un istituto per l’infanzia in via Capuna a Casarano.

La lastra di marmo si è frantumata in mille pezzi che hanno colpito una piccola che era in bagno. La bimba è stata subito soccorsa ed aveva alcune escoriazioni e una ferita alla tempia.

Il personale dell’istituto per l’infanzia ha deciso di trasportare la piccola al più vicino ospedale. Le condizioni della piccola non destavano preoccupazioni ed è stata subito accompagnata a casa.