Nel barese auto sbanda e finisce fuori strada su statale 96, quattro i feriti, uno in codice rosso

Un brutto incidente si è verificato stamane intorno alle 7. Un’auto, per cause in via di accertamento, sulla statale 96 nei pressi di Altamura ha iniziato a sbandare.

L’auto poi è finita fuoristrada. I quattro passeggeri sono riusciti ad uscire dall’abitacolo ed hanno atteso l’intervento dei soccorsi.

Tutti e quattro i passeggeri sono rimasti feriti. Uno, in particolare, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari.

Gli altri tre occupanti dell’auto sono ora ricoverati all’ospedale di Miulli di Acquaviva all’ospedale di Altamura.