Attimi di terrore in Puglia, bimbo di 4 anni esce di casa mentre i genitori dormono

Sono stati attimi di terrore per una giovane coppia residente a Bisceglie che si è svegliata e non ha ritrovato più il proprio bambino di soli 4 anni in casa.

Il piccolo, approfittando che i genitori dormissero, si è allontanato, riuscendo a scavalcare un cancello ed ha iniziato a girovagare per le vie della città.

A ritrovarlo è stata una pattuglia delle forze dell’ordine. Il piccolo ha girato solo per quasi tutta la città ed è stato ritrovato dalle forze dell’ordine in via Imbriani.

Il piccolo è stato riconsegnato ai genitori, la sua “fuga” è durata più di un’ora.