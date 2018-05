Biancofiore FI, dichiarazioni choc “Elezioni d’estate da brividi, Al sud non hanno i soldi per le vacanze, vincerebbe ancora il M5S”

Dichiarazioni che stanno facendo molto discutere quella rilasciate da Michaela Biancofore di Forza Italia, durante la trasmissione “L’Aria che Tira” su La 7.

La deputata di Forza Italia ha dichiarato che “Le elezioni anticipate in estate? Danno i brividi a tutti, perché sarebbero la consegna della vittoria al M5s per un semplice motivo purtroppo: al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e lì quindi vincerebbero i 5 Stelle“.

Poi l’Onorevole di FI ha anche attaccato Matteo Salvini: “Non capisco proprio perché vuole tornare al voto in estate. Al Sud vincerebbe il M5S e noi andremmo sotto il 50%, quindi sarebbe il baratro assoluto per la democrazia”.

La Biancofiore ha difeso il suo leader Silvio Berlusconi: “Non capisco perché si debba chiedere sempre un passo indietro a Berlusconi, che con Salvini è il vincitore di queste elezioni, e non si possa chiedere invece un passo avanti e di coscienza a chi queste elezioni non le ha vinte e pretende di averle vinte e di dettare l’agenda del governo. Sto parlando di Luigi Di Maio. La mia proposta è questa, benché io non sia molto ascoltata anche nel mio partito ma penso di avere sempre ragione. Io credo che Berlusconi possa chiedere a Di Maio di fare un passo avanti. E cioè che ci possa essere una personalità espressa dal M5S che faccia il candidato premier con tutto il centrodestra unito. E allora facciamola finita. Facciamo questa proposta che sicuramente Berlusconi, per come lo conosco io nell’animo, è disponibile ad accettare”.