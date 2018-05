Tragedia, padre dimentica la figlioletta di un anno in auto, la bambina muore

Un’ennesima tragedia che riguarda i bambini dimenticati in auto si è verificata oggi.

A San Piero a Grado, un uomo, padre di una bambina di un anno, doveva accompagnare la piccola all’asilo prima di recarsi al lavoro ma l’ha dimenticata in auto per tutta la mattinata e la bambina ha perso la vita.

Solo quando la mamma si recata all’asilo, verso le 15.00 è scattato l’allarme alla notizia che la bambina non era mai arrivata all’asilo.

Deborah Bergamini, deputata toscana e responsabile comunicazione di Forza Italia ha così dichiarato: «La tragica notizia della bambina di un anno morta in auto dopo essere stata lasciata chiusa in auto in uno stabilimento balneare nel pisano ci addolora profondamente. Ma il dolore purtroppo non basta a cambiare le cose. Non è la prima volta che assistiamo a drammi di questo tipo e finché non interverremo con decisione sarà difficile che possa iniziare a cambiare davvero qualcosa. La scorsa legislatura presentai una proposta di legge per inserire dispositivi anti abbandono nei veicoli su cui era stata già avviata la discussione in commissione Trasporti. Riproporrò quel provvedimento nei prossimi giorni, con l’auspicio che la Camera ne riconosca l’urgenza e possa procedere ad esaminarlo in tempi brevi».

Il Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi ha dichiarato: “La città piegata per la tragedia, un dolore di tutta la nostra comunità, che non ha parole. Abbracciamo la famiglia di Giorgia”.