Il tragico destino di Mattia, giovane di 26 anni, morto come il papà: “Un ragazzo meraviglioso”

E’ morto nello stesso tragico modo del padre. Papà Alfredo morì il 6 agosto del 2013 con la sua moto, un’auto gli tagliò la strada.

Anche Mattia Mantovan, a soli 26 anni, con tutta una vita davanti, se ne andato via mentre era in sella alla sua Ducati.

Mattia, come il padre, è morto in seguito allo schianto della sua moto contro un’auto che gli ha tagliato la strada.

Il terribile incidente si è verificato in viale Europa a Volpiano in provincia di Torino nel pomeriggio di venerdì 18 maggio. Anche per lui, come per il padre che aveva 56 anni, non c’è stato nulla da fare.

Alcuni raccontano di Mattia “Era un ragazzo meraviglioso, spiccava per la sua gentilezza e le sue buone maniere. Dopo la scomparsa del padre sua mamma viveva per lui”.