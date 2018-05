Le otto ore di follia del manager sul viadotto dell’A14, il psichiatra “la sua vita era finita 15 mesi fa con la morte della madre”

Il professor Massimo Di Giannatonio ha parlato di Fausto Filippone l’uomo che prima ha ucciso la moglie e la figlia, di soli 10 anni, poi si è lanciato da un viadotto dell’A14.

Il Professore per sette ore ha cercato di convincere l’uomo a non gettarsi nel vuoto: “Ci siamo trovati di fronte a un muro insormontabile e invalicabile”.

Il professore ha aggiunto che Fausto Filippone: “Ha dovuto cercare dentro di sé il coraggio per lanciarsi nel vuoto. Nella sua mente era tutto definitivamente finito. Del fatto che la sua vita era irreversibilmente iniziata a cambiare, in termini inaccettabili e intollerabili, 15 mesi prima. E uno degli episodi che ha contribuito a costruire un’insostenibilità della sua esistenza è stata anche la perdita della madre nei mesi precedenti”.

“Non forniva alcun tipo di risposta empatica e continuava a esprimere un giudizio morale e severo su stesso”, ha continuato il mediatore aggiungendo che per il 49enne “la sua esistenza doveva terminare con un atto finale risolutore e risolutivo perché non c’era per lui possibilità né di essere perdonato né di comprendere le ragioni profonde di ciò che aveva fatto”.

Quanto alla bambina, “era in una condizione di choc emotivo perché evidentemente si rendeva conto della tragica drammaticità di quel momento e non aveva alcun tipo di indipendenza psicologica per difendersi dalla figura fondamentale che era quel del padre”.