Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi durante un’immersione. Il sub era in compagnia di un amico, quando per motivi in via di accertamento, si è sentito male.

Il sub era ad una profondità di 33 metri, nelle vicinanze di un vecchio relitto, quando è stato colto da malore.

L’uomo è stato subito riportato a riva ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere. L’uomo era un noto medico romano. La tragedia si è consumata nel mare di Casalabate.