Johnny Depp: “Sono caduto più in basso di quanto pensavo potesse accadere. Ho speso 30 mila dollari per il vino”

Per la prima volta parla Johnny Depp dopo le foto che lo ritraevano magrissimo e quasi irriconoscibile. Il famoso attore in un’intervista a Rolling Stone ha dichiarato: “Sono caduto più in basso di quanto pensavo potesse accadere. Il prossimo passo sarebbe stato andare da qualche parte a occhi aperti e tornare con gli occhi chiusi. Non potevo sopportare quel dolore ogni giorno”.

Johnny Depp ha raccontato di essere caduto in una profonda depressione: “È offensivo dire che ho speso 30mila dollari per il vino. Perché era molto di più”.

In pochi mesi l’attore si è trovato ad affrontare il divorzio, la morte della madre a cui era molto legato:

“La mia mamma è stata forse l’essere umano più significativo mai incontrato nella mia vita”.

L’attore ha sperperato tutto il suo immenso patrimonio.