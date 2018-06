Un lungo inseguimento è avvenuto nella serata di oggi. Protagonista una donna di 48 anni, che per motivi in via di accertamento, non si è fermata al posto di blocco ed ha continuato la sua folle corsa sulla Lecce – Brindisi.

La donna ha speronato alcune auto della Polizia cercando la via di fuga. Quattro i poliziotti feriti. La conducente dell’auto è stata fermata nelle vicinanze di San Pietro Vernotico.

Dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.