Una nuova tragedia sulle strade pugliesi. Un giovane di 32 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale.

L’uomo era alla guida di una moto quando, per cause in via di accertamento, ha perso il suo controllo finendo la sua corsa contro un muro.

L’incidente è avvenuto sulla statale 89 nei pressi di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia.