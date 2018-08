Puglia, violentissimo scontro auto – moto, perde la vita un ragazzo di soli 20 anni

Un ragazzo di soli 20 anni è morto in seguito ad un terribile incidente stradale. Il ragazzo si chiamava Nicola Signoriello ed aveva da poco compiuto 20 anni.

Era in sella alla sua Suzuki quando, per cause in via di accertamento, la sua moto si è scontrata con una Ford Focus.

L’impatto è stato terribile ed è avvenuto in via Marconi nel centro di Trinitapoli. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi ma dopo qualche minuto il cuore del giovane ha smesso di battere.

Il conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente è rimasto ferito.