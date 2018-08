Un’auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata in un cavalcavia. Il bilancio è terribile, il conducente dell’auto, un ragazzo di 21 anni, è morto.

Gli altri due passeggeri della Mini Cooper, due ragazzi di 22 e 23 anni, sono rimasti gravemente feriti.

L’incidente è avvenuto alle 3 della notte appena trascorsa nel brindisino, nei pressi di un cavalcavia nelle vicinanze di Tuturano.