Nel tardo pomeriggio di oggi la statale 16 era bloccata per un incidente avvenuto nei pressi dell’uscita per Castellana Grotte a Polignano.

Due auto, per cause in via di accertamento, sono state coinvolte in un tamponamento. Alcuni passeggeri sono stati prima soccorsi e poi trasportati agli ospedali più vicini.

L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti.