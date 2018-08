All’incrocio tra via Giulio Petroni e via Papa Innocenzo XIII si è verificato un violentissimo incidente che ha determinato il ferimento di tre persone.

Due auto, una Fiat e una Peugeot, per cause ancora in via di accertamento, forse per una mancata precedenza, si sono scontrate.

L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento di tre persone. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco.