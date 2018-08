Un violentissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi. Una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto blu, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

L’incidente è avvenuto sulla poligonale di Bitonto, in particolare sulla Sp 218 e la Sp55 per Molfetta. La Lancia Ypsilon si è ribaltata.

La coppia di giovani che era all’interno è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Bari. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti inferiori e superiori.