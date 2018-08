Tragedia in Austria, muore in uno scontro frontale con la sua moto noto negoziante barese, il 35enne era in vacanza  

Tommaso Vessia di soli 35 anni è deceduto oggi per un tremendo incidente stradale avvenuto in Austria. Il giovane 35enne barese, titolare di noto negozio di moto a Bari, era alla guida della sua moto, quanto per cause in via di accertamento, si è scontrato contro un’auto guidata da un uomo di 83 anni, tedesco.

L’incidente mortale è avvenuto a a Schowniese.

Sarebbe stata l’auto a invadere la corsia dove viaggiava con la sua moto Tommaso Vessia. Lo scontro è stato terrificante. Il barese, in vacanza in Austria, è morto durante il trasporto in ospedale.