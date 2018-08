Tremendo incidente, nuore giovane mamma, feriti gravemente il marito e i quattro figli

Una donna di soli 30 anni, madre di quattro figli, è morta in seguito ad un tremendo incidente stradale. Il terribile evento si è verificato nella giornata di ieri, sabato 25 agosto.

La donna era a bordo di una lancia Lybra quando, per cause in via di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Citroen C4 e una Fiat Panda.

L’incidente è avvenuto in Sicilia, sulla strada provinciale che collega Sciacca a Agrigento. Il corpo senza vita della donna è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

I quattro figli e il marito sono stati soccorsi e trasportati in gravi condizioni nei più vicini ospedali.