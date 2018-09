Puglia, incidente mortale, auto si schianta contro un albero, muoiono due 18enni, ferito gravemente un altro ragazzo

Un terribile incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa. Il bilancio è drammatico sono due i ragazzi di soli 18 anni morti, un altro è gravissimo.

Ancora non chiare le dinamiche dell’incidente. Il conducente dell’auto, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che ha terminato la sua corsa contro un albero.

Lo schianto è stato violentissimo. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di oggi sulla strada provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova.

Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri.