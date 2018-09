In un hotel di Orosei in provincia di Nuoro in Sardegna nella tarda mattinata di oggi è morto un bimbo di 7 anni.

Il piccolo era nella piscina della struttura turistica sarda quando, per motivi in via di accertamento, è annegato.

I soccorritori del 118 hanno cercato per circa un’ora di rianimarlo, senza però sortire alcun effetto.