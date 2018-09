Terribile schianto tra auto e furgone in autostrada, muoiono due militari uno è barese, ferito gravemente 34enne

Un militare barese è morto in seguito a un terribile incidente stradale. Un’auto e un furgone, per cause in via di accertamento, si sono scontrate sull’autostrada A4, tra le province di Venezia e Treviso.

Sul colpo è morto il caporal maggiore dell’Esercito Rocco Rilievi di Modugno a Bari.

E’ morto anche Valerio Canzio di 39 anni, caporal maggiore dell’esercizio, che viaggiava con Rocco Rilievi a bordo di una Fiat Panda.

In gravissime condizioni un altro militare di 34 anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso.