Waterfly Show, spettacolo puro sul lungomare di Bari per anticipo apertura Fiera, spericolate acrobazie acquatiche e ologrammi tridimensionali

Per l’82° edizione della Fiera del Levante, l’Amtab in collaborazione con il Comune di Bari ha predisposto il consueto piano della mobilità che prevede l’attivazione di una serie di aree per la sosta nei pressi della Fiera e il potenziamento dei collegamenti che raggiungono le zone limitrofe alla campionaria con l’attivazione di alcune linee speciali dedicate e delle corse straordinarie serali delle linee nelle domeniche del 09 e del 16 settembre 2018

Per quest’anno, in concomitanza con le esibizioni sportive del “Waterfly Show” organizzate dalla Nuova Fiera del Levante, con il patrocinio del Comune di Bari – Assessorato allo Sviluppo Economico, per venerdì 7 settembre dalle ore 20.30 nello specchio d’acqua di fronte piazza Diaz e largo Adua, sarà chiuso temporaneamente al transito delle auto del lungomare Di Crollalanza, dalle ore 20.30 alle ore 24, nel tratto che va da piazza IV Novembre a via Giandomenico Petroni, in corrispondenza dell’Hotel delle Nazioni.

Le acrobazie acquatiche riprodurranno la Caravella e tutti i simboli storici della Fiera del Levante con ologrammi tridimensionali, realizzati fino a 45 metri di altezza grazie allo schermo d’acqua e mediante l’utilizzo di effetti laser, video e camlive, dagli atleti dell’associazione monopolitana Racing Show, che promuove la disciplina sportiva del Flyboardyng.