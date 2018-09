Puglia, violento scontro tra due mezzi, uno dei due conducenti muore dopo ricovero in ospedale

Un terribile incidente è avvenuto subito dopo le 10 di stamane. Uno dei due conducenti coinvolti nello scontro è morto nella serata.

L’incidente è avvenuto in una strada di campagna vicino a Salice Salentino in provincia di Lecce. In un primo moneto le condizioni di Pasquale Fai, un uomo di 85 anni, non sembravano particolarmente gravi. Poi, con il passare delle ore, le sue condizioni sono peggiorate.

Pasquale Fai era alla guida della sua Ape Car, che per cause in via di accertamento, si è scontrata con una Ford Fiesta, condotta da un 68enne rimasto illeso.

Pasquale Fai è stato ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è morto poche ore fa.