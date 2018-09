Il cuore di Barbara ha smesso di battere all’istante, morta travolta da un’auto davanti occhi delle figlie di 5 e 8 anni

Barbara Fettoli, giovane mamma di 38 anni è stata travolta e uccisa da una Volkswagen Passat davanti agli occhi atterriti delle figlie di 5 e 8 anni.

La donna è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto sull’Autostrada A8 nei pressi del casello autostradale di Milano.

La donna era alla guida della Renault Clio quando, per cause in via di accertamento, ha tamponato un’altra auto una Peugeot 206.

La sua auto era andata a sbattere contro il guardrail. La donna era scesa dal mezzo per mettere in salvo le due figlie.

La donna era scesa dall’abitacolo per recuperare nel bagagliaio il triangolo ed avvisare gli altri automobilisti dell’incidente.