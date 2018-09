Mattanza all’addio al celibato, scoppia una maxi rissa, ucciso ragazzo di 21 anni, sette i feriti

Un addio al celibato che è terminato con un delitto e il ferimento di altri sette ragazzi. Durante l’addio al celibato è scoppiata una maxi rissa che ha visto coinvolti quasi tutti i partecipanti.

La rissa sembra che sia scoppiata per motivi futili e che all’improvviso uno dei partecipanti ha estratto la pistola ed ha incominciato a sparare all’impazzata uccidendo un ragazzo e ferendone altri sette.

Il fatto si è verificato alle 22.30 di ieri in via largo Molino a Fontane di Villorba in provincia di Treviso.

Sembra che una quindicina di ragazza si sia riunito per i festeggiamenti poi, non si sa per quale motivo, i festeggiamenti sono finiti con un omicidio e il ferimento di sette giovani.