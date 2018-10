Scontro violento tra auto e moto, morti due motociclisti, avevano solo 22 e 25 anni

Due motociclisti erano a bordo di una Honda Hornet quando, per cause in via di accertamento, si sono scontrati con una Fiat Panda.

L’urto è stato violentissimo e per i due motociclisti, di 22 e 25 anni, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nel centro di Torino ad un incrocio tra Corso Unione Sovietica e Corso Lepanto.

Il conducente della moto, Mario Visconti di 25 anni è morto sul colpo, il passeggero, un ragazzo di 22 anni, Rossano Boccaforno è morto durante il trasporto all’ospedale CTO.