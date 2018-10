Polizia municipale di Bari, diramato avviso di persona scomparsa, per D’Amico Nicoletta di soli 32 anni, è scomparsa nel nulla

Come previsto dal Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, si dirama avviso di ricerca di D’AMICO NICOLETTA, nata a Tricase (LE) il 07/08/1995, senza fissa dimora, i genitori non hanno più notizie dal 31/08 u.s.. Note caratteristiche dalla persona scomparsa: Altezza 160 cm, 53/55 Kg di peso, corporatura magra, capelli castani tendenti al rosso, occhi verdi. Affetta da disturbo psichiatrico.

Chiunque, dalle descrizioni caratteristiche, dovesse rintracciarla è pregato di informare tempestivamente la Sala Operativa della Polizia Locale di Bari (080/5491331) o la Polizia di Stato (113) o i Carabinieri (112). Grazie.