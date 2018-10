Lapo Elkann torna a far parlare di se, l’Italia è in difficoltà “sono pronto ad entrare in politica”

Lapo Elkann torna a far parlare di se. In una lunga intervista rilasciata ad un noto sito online, il rampollo di casa Agnelli si dice pronto ad entrare in politica.

Secondo Lapo l’Italia sta vivendo un periodo molto delicato ed è arrivato il tempo di lanciarsi in politica.

“Io credo nel mio Paese, nella mia patria. E credo anche che abbia bisogno di aiuto e di stimoli. Per questo motivo, io ci sono. E se qualcuno vuole aiutarmi, è il benvenuto. Voglio lavorare insieme ai miei concittadini per risvegliare l’amore per il nostro Paese. Perché chi lo guida attualmente, forse, non ce l’ha” ha affermato Lapo.

“Sarei onorato se mi venisse concessa la possibilità di rilanciare l’Italia in termini di comunicazione a livello mondiale. Il mio obiettivo è vendere il mio paese, le sue qualità, le sue specificità e le sue bellezze in giro per il Mondo. Lo posso fare anche da volontarie, senza essere pagato, non importa quale sia il governo che avremo da qui a un mese. Voglio solo aiutare il mio paese”.