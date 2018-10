E’ stato reso noto dalle forze dell’ordine il nome del ragazzo morto in seguito ad un incidente stradale in via San Severo a Foggia.

Il ragazzo si chiamava Felice Schittulli ed aveva 33 anni. Il 33enne era alla guida della sua moto, quando per cause in via di accertamento si è scontrato con una Ford.

Schittulli è stato subito soccorso ma è morto durante il trasporto in ospedale. Feriti i due passeggeri della Ford.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.