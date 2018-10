Dramma dopo una festa di compleanno, centauro perde controllo della moto e si schianta contro un muro, muore sul colpo, gravissimo altro passeggero

Un drammatico incidente si è verificato subito dopo le 24 di ieri a Bergamo. Un centauro di 37 anni, in compagnia di un amico, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro della Torre del Galgario.

L’urto è stato violentissimo. Il 37enne è morto sul colpo. Il suo amico è stato trasportato in condizioni gravissime al più vicino ospedale.

L’incidente si è verificato in via Pitentino. I due stavano tornando da una festa di compleanno quando, per cause in via di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono arrivati, dopo pochi minuti, i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.