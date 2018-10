Il gesto bellissimo di tre poliziotti eroi, in un centro commerciale salvano la vita ad una neonata che non respirava più

Una neonata nata da appena una settimana è stata salvata grazie al pronto intervento di tre agenti della Polizia.

La piccola in un centro commerciale aveva smesso di respirare. I tre agenti Jonathan Zacharkiw, Dan Olson e Jonah Russell si trovavano nel centro commerciale Clackmas Town Center dell’Oregon, per adempiere al loro servizio e sono intervenuti subito.

In particolare il poliziotto Zacharkiw sé riuscito tramite delle compressioni toraciche a far riprendere la piccola che ha ricominciato a respirare.

L’intervento ha salvato la vita alla piccola che subito dopo è stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in terapia intensiva. Le condizioni della bimba in queste ore sono in via di miglioramento.