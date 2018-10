Giovane donna muore precipitando dal 27esimo piano, si era seduta alla ringhiera del balcone per farsi un selfie

Una ragazza è morta perché è precipitata nel vuoto dal 27esimo piano. La donna si stava scattando un selfie e si era seduta sulla ringhiera del balcone quando, per cause in via di accertamento, forse una folata di vento, è precipitata nel vuoto.

La donna si chiamava Sandra Manuela Da Costa Macedo ed era portoghese. L’incidente si è verificato in uno dei palazzi più alti al centro di Panama.

Sui social, in queste ore, è stato pubblicato un video dove si vide la donna che cade nel vuoto. Il video è stato ripreso da qualche palazzo vicino.

I vigili del fuoco di Panama, in seguito all’incidente, hanno diffuso via social il seguente appello: “Non rischiare la vita per un selfie. È più importante perdere un minuto nella vita della tua vita in un minuto.”