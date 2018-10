Rita Dalla Chiesa elogia Frizzi e Salvini, dell’ex marito dice “mi manca moltissimo” del leader della Lega “vedo fermezza , concretezza e tanta gente che lo ama”

Rita Dalla Chiesa ha rilasciato un’intervista che farà molto discutere ai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma “I Lunatici”.

La figlia del generale Dalla Chiesa ha parlato del politico del momento: Matteo Salvini ed ha detto: «Salvini? Forse c’era bisogno di un po’ di concretezza su alcune cose non sono d’accordo con lui, ma vedo fermezza, concretezza e tanta gente che lo segue e lo ama. Forse è riuscito a toccare le corde giuste al momento giusto. Ad oggi è quello che la gente vuole, non c’è niente da fare. È la gente che ha ragione. Non bisogna dare del razzista o dello xenofobo a chi crede in Salvini in questo momento».

La conduttrice ha voluto per un momento ricordare l’ex marito Fabrizio Frizzi: «Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. È sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati. Manca molto, mi succede a volte di pensare di chiedergli una cosa per poi rendermi conto che non è più possibile. Erano 27 anni che era presente, tra convivenza, matrimonio e amicizia. Affetto vero, affetto grande. Manca tantissimo. Questo per me è un anno davvero molto duro. Di notte mi trovo ad affrontare anche io dei fantasmi, cerco di cacciarli via guardando dentro me stessa».