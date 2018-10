Ragazza inciampa e cade in una vasca piena di squali affamati, terrore in un centro commerciale – video

Tanta paura in un grosso centro commerciale cinese per una ragazza che per raggiungere forse un’amica ha iniziato a correre inciampando e poi cadendo in una vasca piena di squali affamati.

La vasca era aperta perché propri in quel momento gli squali dovevano ricevere il loro cibo.

Il gravissimo incidente si è verificato in provincia di Zhejiang.

La ragazza per qualche minuto annaspa, prima che arrivano a salvarla i dipendenti del centro commerciale stesso.

Il pauroso video dell’incidente è stato diffuso dagli uomini della sorveglianza ed ha avuto migliaia di visite.