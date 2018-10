Bari, il corpo senza vita di Roberto Ricotta è stato ritrovato, era scomparso domenica mattina, di lui si era occupato anche “Chi l’ha visto”

Aveva solo trent’anni Roberto Ricotta e domenica era uscito di casa per farsi un giro in moto con un amico. In quella casa Roberto non è più tornato.

Oggi l’amara scoperta. Nelle campagne tra Valenzano e Capurso è stato ritrovato il suo corpo. Subito dopo la sua scomparsa, la sorella aveva cercato di rintracciarlo con un post su Facebook condiviso da tantissimi amici.

Sulla strada dove è stato rinvenuto il corpo, le forze dell’ordine hanno anche ritrovato la Fiat600 del giovane e il suo casco.

Della scomparsa di Roberto Ricotta si era interessata la seguitissima trasmissione “Chi l’ha visto”.