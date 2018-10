Grecia altra nuova fortissima scossa,  trema ancora la terra all’isola di Zante, paura anche in Puglia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa in Grecia nei pressi dell’Isola di Zante.

La nuova scossa, di magnitudo 5.0, si è verificata alle 7.48 di stamattina ed è stata avvertita anche in Puglia, in particolare nel Salento, in provincia di Taranto e in alcune zone di Bari.

Si segnalano crolli nell’isola di Zante. In tutta l’isola manca l’elettricità. La nuova scossa di terremoto di stamattina è avvenuta nella stessa zona dove nella notte appena trascorsa si è verificato un fortissimo evento sismico di magnitudo 6.8.

La scossa di magnitudo 6.8 aveva generato un’allerta tsunami in tutta la zona del Mar Jonio. Pochi minuti fa l’allerta tsunami, fortunatamente è rientrata.